Rootsi politsei vahistas viis potentsiaalset terroristi, kes on seotud koraanipõletamisele järgnenud protestidega

Terrorismivastase võitluse agentuuri juht Susanna Trehorning märkis, et juhtum on „üks paljudest“, millega võimud on pidanud pärast koraanipõletamist puhkenud proteste tegelema. Trehorningu sõnul on kahtlusalused seotud islamiäärmuslusega, ent mingit konkreetset rünnakut ilmselt ei plaanitud, vahendab Euronews. „Julgeolekuteenistus peab ohtude tõrjumiseks sageli varakult tegutsema. Me ei saa oodata sellega seni, kuni kuritegu on juba sooritatud,“ selgitas rootslanna.