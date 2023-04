RUSSOFOOBID KREMLIS: planeedi suurim venelasi vihkav kese asub Moskvas, mis hävitab, tapab ja sandistab omaenda kultuuri ja inimesi

Juba kümnendeid on mööda maailma ringelnud muinasjutt, et abitut Venemaad kiusavad kurjad baltlased, poolakad ja mõistagi ukrainlased, kes on end piltlikult öeldes peotäie maisi eest Läänele maha müünud. Kui russofoobia legendi veidi sügavamale kaevuda, selgub aga, et planeedi suurim venelasi vihkav kese asub hoopis Kremlis endas.