Luminor Bank sai finantsinspektsioonilt maksimumtrahvi

„Pangad kannavad finantssektoris väga olulist rolli. Kui pank kuvab mitu päeva osadele klientidele valet kontojääki ja hoiab selle tõttu mitu päeva ebaõigesti kinni rahalisi vahendeid kogusummas umbes miljoni euro väärtuses, on tegu väga olulise rikkumisega. See õõnestab lisaks konkreetsele pangale ka kogu finantssüsteemi usaldust. Sedalaadi rikkumised ei ole finantssektoris aktsepteeritavad, sestap on Luminor saanud ka maksimaalses ulatuses trahvi,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.