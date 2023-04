SENDIPOOLITAMISE MEISTRIKLASS. pakendiaruandluse kohustus kui väga halb aprillinali

Kui seni esitas aruandeid umbes 4000 ettevõtet, siis nüüd neid on ilmselt oluliselt rohkem. Kui palju, keegi ei tea. Majanduslikult aktiivseid ettevõtteid on Eestis 148 684. Neist 53 487 tegutsevad põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi; töötleva tööstuse; hulgi- ja jaekaubanduse; majutuse ja toitlustuse, kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkondades, kus tõenäoliselt on pakkematerjali vajadus ilmselt suurem kui näiteks hariduse valdkonnas. Aga ilmselt kõik ei kasuta pidevalt pakkimist. Võib olla 40 000 ettevõtet peaks nüüd lisaks aruannet esitama hakkama. Kas taaskasutusorganisatsioonid on valmis selleks, et nende klientide arv kasvab 10 korda?