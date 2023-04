Kiirabi kaebas terviseameti ettekirjutuse kohtusse

Tallinna halduskohus arutab Tallinna linna kaebust terviseameti ettekirjutuse tühistamiseks. Tallinna linna õigusteenistuse nõuete osakonna juristi Kent Märjamaa sõnul on tegemist vaidlusega, kus Tallinna Kiirabi vaidlustab terviseameti ettekirjutuse, milles terviseamet väidab, et Tallinna Kiirabi on rikkunud seadusest tulenevaid nõudeid väljasõidu teenindamisel.