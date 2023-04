SÕJAKOKKUVÕTE | 12 punkti Krimmi tulevikust

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et soovib, et Putin veedaks oma ülejäänud elupäevad mõnes keldris, kus tualeti aset täidab ämber. President kommenteeris ka lähiajal toimuda võivat Ukraina vasturünnakut Donetskis: „Neil (okupantidel) on veel aega sealt välja saada, muidu me hävitame nad.“

Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu juht Oleksi Danilov avalikustas dokumendi, milles on kirjas 12 punkti Krimmi „deokupeerimiseks“. Kohe esimene punkt on üsna otsene hoiatus kollaborantidele ja Kremli sabarakkudele. Erilise tähelepanu all on ühes punktis ka propagandistid. Dokument on ilmselt mõeldud okupatsioonivõime ja nende kaastöölisi hirmutama ning ehk ka innustama esimesel võimalusel poolsaarelt lahkuma. Muu hulgas paneb Danilov ette Sevastopoli linn ümber nimetada, esialgu „Objektiks nr 6“. Ajaleht Odessa Journal pakub, et taastada võidakse linna ajalooline krimmitatari nimi Ahtiar. Sevastopoli nime pani asulale Vene keisrinna Katariina Suur.