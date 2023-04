JUHTKIRI | Vahest võtab siis mõni muidu nii konservatiivne mehepoeg oma laste ema ametlikult naiseks – kui see juba nii oluline on...

Me räägime kahest naisest koosneva paari loo, kelle armastuse lugu on igati tavaline. Romantiline ettepanek jõuluturul. Kihlasõrmused. Teineteisele pühendumine. Vajadus kinnitada truudust ka ühiskonna ees. Unistus perest. Ühise perekonna loomisest, mis traditsiooniliselt tähendab ka sama liignime. Just nii argumenteerivad pea kõik tavalised, eri sugudest inimestest koosnevad paarid, kui soovivad oma suhte ametlikuks teha. Seda nimetatakse traditsiooniliseks. See vajavat kaitset.