JÕHKRAD PIINAD JA LEMMIKUTE SUREMA JÄTMINE? Ketis peetud koera järasid juba vaglad, aga ametnikud probleemi ei näinud. Loomakaitsjad: usaldus on täiesti kadunud!

„Meie koostöö on kehv. Saadame alati PTA-le teate, kui on vaja mingit juhtumit kontrollida ja kui midagi on väga valesti. Isegi kui saadame teate, et kontrollida tuleks viivitamatult, siis reaalsuses nad sinna kontrollima ei jõua. Jõuavad ehk järgmine või ülejärgmine nädal, aga kui loom on lumehanges, ilma toiduta, ilma veeta, meetrises ketis… Me ei saa PTA-le lootma jääda, et selliseid juhtumeid lahendatakse,“ sõnab kuus aastat vabatahtlikuna töötanud Kristi Metsa.

Viimastest juhtumitest on talle kõige rohkem hinge läinud Pontu lugu. PTA ametnike arvates peeti koera normaalsetes tingimustes ning looma äravõtmist ei peetud vajalikuks, vaatamata sellele, et ketis peetud koera sõid juba vaglad.