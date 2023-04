Eestit hokikoondislase salaelu: ligi viis kilo puhast amfetamiini viis aastateks vangi

Mitmekordne Eesti meister ja koondise eest korduvalt üles astunud hokimängija mõisteti süüdi narkokuritöös ja riigikohus saatis ta viieks aastaks vanglasse. Kuna Švarõgin on juba paar aastat vanglas istunud, peaks ta vabanema 2025. aasta suvel. See on tema vaatepunktist kerge pääsemine, sest Viru maakohus saatis ta esiti trellide taha lausa üheksaks ja pooleks aastaks.