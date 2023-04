FOTOD | Politsei otsib Valga hooldekodust lahkunud 60aastast Raivot

2. aprilli õhtul andis hooldekodu personal teada, et pealelõunast on kadunud nende klient Raivo, kes lahkus hooldekodust teadmata suunas. Oma terviseseisundist tulenevalt ei pruugi mees ümbrust tajuda ega oska ise ka hooldekodusse naasta. Politsei ning hooldekodu personal on praeguseks kontrollinud üle nii meditsiiniasutuse ümbruse kui ka sealt hargnevad teed. Lisaks on kontrollitud ümbruses olevaid mahajäetud hooneid ning suheldud on ka kohalike elanikega. Paraku meest seni leida ei ole õnnestunud, otsingud jätkuvad.