KOONDERAKONNA TRIUMF: Soome valimistel võidutsesid parempoolsed parteid. Sanna Marin jääb peaministrikohast ilma

„Tegime selle ära!“ Nii hõikas Soome valimistel triumfeerinud paremtsentristliku Koonderakonna esimees Petteri Orpo hilisõhtuses võidukõnes. Meie põhjanaabrite valimised osutusid aga taas pingeliseks. Lisaks Koonderakonnale tegid hea tulemuse ka Põlissoomlased, mis viitab sellele, et Soome võib saada endale väga parempoolse valitsuse. Kolmanda kohaga pidi leppima praeguse peaministri Sanna Marini koduerakond Sotsiaaldemokraatlik Partei. Millised on aga võimalikud võimuliidud ja mis variandid on Sanna Marinil?