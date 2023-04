EPP PETRONE | Need lood meenutavad mulle seda, kuidas lapsepõlves räägiti ulmelisest tulevikust, kui saabub „masinate võim inimeste üle“

Tellin endale Bolti! Uhke tunne küll, värske äpp telefonis, olen maainimesena seni ilma hakkama saanud. Bolt teatab, et saabub kahe minuti pärast. Ootan juba neljandat minutit, kui mitte viiendat, aga ikka ta saabub, ikka kaks minutit.... On külm ja tuuline öö, mu telefon otsustab neis karmides oludes streikima hakata ja lülitab end välja. Külmetan edasi sealsamas, mäletan peast taksonumbrit ja juhi eesnime. Keda ei tule, on Bolt. Keegi rohevalge sõidab taamalt mööda, lehvitan, ei miskit. Olen raudtee ees üksi, pimedas, kõik teised on omale autod järele saanud või vanamoodsad taksod võtnud. Ühtegi vanamoodsat taksot vaksali ees enam pole. Lõdinen veerand tundi veel, siis asun jala läbi öö kesklinna poole kõndima.