TOBIKOER NUUSIB VÄRSKET ÕHKU | Sõpra pussitanud räppar ihkab trellide tagant pääseda: „Kahetsen oma kuritegu, olen sellest õppinud.“

2019. aastal mõisteti Kloogalt pärit räppar Marko Kaljuste, kelle artistinimi on Tobikoer, seitsmeks aastaks vangi. Kaljuste on laiemale avalikkusele tuntud populaarse räpiloo „Miks tema“ autorina. Kohtusse sattus 32aastane räppar aga selle eest, et ta pussitas ühisel pummelungil oma joomakaaslast ligi 20 korda. Tobikoer vaidlustas otsuse, kuid ringkonnakohus talle armu ei andnud. Sama tegi ka riigikohus, kus kaebust ei hakatud isegi arutama.