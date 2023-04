OTSEBLOGI | Venemaa paigutab Valgevene läänepiiri lähedale taktikalised tuumarelvad

Kohalikud ametnikud uuendasid pühapäeval Peterburi kohvikus toimunud plahvatuses vigastatute arvu, öeldes, et 25 inimest sai viga ja 19 neist on viidud haiglasse.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov pidas telefonikõne USA välisministri Antony Blinkeniga, vahendab Reuters. Venemaa välisministeerium teatas, et Lavrov ütles, et Gerškovitši saatuse määrab kohus. Ühendriikide president Joe Biden kutsus Venemaad üles vabastama Wall Street Journali reporterit Evan Gerškovitši, kes arreteeriti möödunud nädalal spionaažisüüdistusega. Teda ähvardab 20aastane vanglakaristus. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre on spionaažisüüdistusi nimetanud naeruväärseteks.

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi teatas, et Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi ülema kindral Valeri Gerassimovi tegevus nihutab piire: mis maani talub Venemaa poliitiline juhtkond ebaõnnestumist. Gerassimovi ametiaega on iseloomustanud püüd alustada talvist pealetungi eesmärgiga laiendada Venemaa kontrolli kogu Donbassi piirkonna üle. Üha selgemaks on saamas, et see projekt on ebaõnnestunud.