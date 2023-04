Politsei otsib Rakvere perekodust lahkunud 16aastaseid poisse

Kert on ligi 173 cm pikk ning lühikese soenguga. Tal võib seljas olla musta värvi jope ning must kapuutsiga pusa, jalas helehallid Nike dressipüksid ja musta-valged Nike tossid.

Sander on 168 cm pikk ja samuti lühikese soenguga. Perekodust lahkudes oli tal seljas jope, mis võib olenevalt kandmise poolest olla kas valget või musta värvi, samuti hall kapuutsiga pusa. Jalas olid tal tumedad Nike dressipüksid ning valge-musta-punased Nike tossud.

Poistel on suure tõenäosusega seljas samad riided, mis on fotodel, kus nad on üksinda. Poisid võivad liikuda Rakveres, Vinnis või ka Tallinnas.