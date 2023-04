ETTEVAATUST VEEKOGUDE JUURES! Tänu valvsale kodanikule päästeti Tõrvas järvejääst läbi vajunud laps

Päästeamet tuletab meelde, et alates 23.03.2023 on siseveekogude jääle minek keelatud.

Õhutemperatuur on juba kaua püsinud termomeetri plusspoolel ning soe ilm on muutnud siseveekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääle minek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelas Päästeamet Eesti siseveekogude jääle mineku.

On väga vajalik, et lapsevanemad sellest lastega räägiks, ja selgitaks neile, et jääle minek on äärmiselt ohtlik!