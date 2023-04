Eksminister Marti Kuusik taotleb teda laimanud kirjanikult kohtus hüvitist

Marti Kuusik soovib ise teemat kommenteerida nii: tegemist tavapärase tsiviilõigusliku vaidlusega ja kogu lugu, ma ei vaja mingit isiklikku avalikku tähelepanu, vahendab Robert Sarv advokaadibüroost Emerald Legal. Delfi teatel andis Kuusik Graubergi kohtusse kommentaaride pärast, milles Grauberg teda „sadistlikuks vägivallatsejaks“ kutsus ja poliitikule vangistust nõudis. Mullu mais ei võtnud Riigikohus menetlusse prokuratuuri kaebust Marti Kuusiku kriminaalasjas ja seega jõustusid maa- ja ringkonnakohtu otsused, millega Kuusik mõisteti kehalises väärkohtlemises õigeks. Prokuratuur kahtlustas Kuusikut oma endisele abikaasale tervisekahjustuse tekitamises.

Marti Kuusiku advokaat Märt Mürk sõnab, et ikka võib juhtuda, et inimesed, kes endale fakte ja teemat selgeks tegemata kommenteerivad asju, millest neil teadmisi ei ole ega saagi olla, võivad seista silmitsi võimalusega ka vastutada oma sõnade eest. „Härra Kuusik on volitanud bürood andma härra Kuusikule moraalset kahju põhjustanud inimesed kohtusse ning nüüd kohus ühte sellist kaasust läbi vaatabki,“ selgitab Mürk Õhtulehele. „Brigitte Susanne Hundi asjas tehtud Riigikohtu lahend andis selge suuna selliste kaasuste lahendamiseks ning nüüd jääme ootama kohtuotsust.“