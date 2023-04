BLOGI | Sajandi halvim naljapäev: sõjaroimarist Venemaast sai ülla ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja

Ühendriikide president Joe Biden kutsus Venemaad üles vabastama Wall Street Journali reporterit Evan Gershkovichit, kes arreteeriti sel nädalal spionaažisüüdistusega. Teda ähvardab 20aastane vanglakaristus. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre on spionaažisüüdistusi nimetanud naeruväärseteks.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov juhtis laupäeval ÜRO julgeolekunõukogu istungit, kui Venemaast sai nõukogu eesistujaks. „Alates 1. aprillist viivad nad absurdsuse uuele tasemele,“ ütles Kiievi alaline esindaja Serhi Kõslõtsja. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et see on „meeldetuletus, et rahvusvahelise julgeolekuarhitektuuri toimimises on midagi valesti“.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez on julgustanud Hiina presidenti Xi Jinpingit rääkima Volodõmõr Zelenskõiga ja tutvuma vahetult Ukraina rahuvalemiga, et aidata lõpetada Venemaa sissetungi. Sanchez ütles Hiina visiidi ajal kõneledes, et on Xile teatanud, et Hispaania toetab Ukraina presidendi ettepanekuid, sealhulgas nõuet taastada Ukraina territoorium enne Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal. Xi kutsus üles lõpetama „külma sõja mentaliteeti“.

Valgevene president Alaksandr Łukašenka ütles, et on intensiivistanud kõnelusi Venemaaga tuumarelvade paigutamise üle Valgevenes.

Venemaa riigimeedia teatas, et Venemaa president Vladimir Putin kirjutas alla määrusele, millega kutsutakse kevadise ajateenistuskampaania raames kohustuslikku ajateenistusse 147 000 Venemaa kodanikku. Venemaa liider allkirjastas viimati rutiinse ajateenistuse kampaania septembris, kutsudes teenistusse 120 000 kodanikku, teatas uudisteagentuur Tass. Vene Föderatsiooni relvajõudude kindralstaap teatas, et tegemist ei ole teise mobilisatsioonilainega.

ÜRO inimõiguste juht Volker Türk on öelnud, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse „rasked rikkumised“ on muutunud „šokeerivalt rutiinseks“ Venemaa sissetungil Ukrainasse. Türk ütles Genfis ÜRO inimõiguste nõukogule peetud pöördumises, et tsiviilohvrite arv Ukrainas oli palju suurem, kui ametlikud andmed näitavad.