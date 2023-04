Huumorifestivali korraldaja: „1. aprill on karm aeg, kõik vennad on kinni.“

Uhke nimega Ulila huumorifestival on olemuselt mõnus väike ettevõtmine, kus lapsi lõbustas hull teadlane, õpetati naeruteraapiat, rahvast lõbustasid Loreida ja Mafalda ning õhtu lõpetas film „Suvitajad“. Esimest korda peetud üritusele oli asja igas vanuses inimestel, aga peamine oli see, et kogu lõbu oli tasuta. Välja arvatud filmivaatamise kõrvale pakutud popkorn.