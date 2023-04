NAGU ELEKTER KÄIS LÄBI! „Savvusanna sõsarate“ film kiskus esile võru naiste endi rängad kogemused

Võrumaa naine Liisu (68) läks filmi vaatama puhta lehena, ilma et oleks enne midagi uurinud. Ka nendelt paljudelt tuttavatelt, kes olid filmi juba näinud, ei tahtnud ta selle kohta midagi kuulda „Ma põhimõtteliselt ei lugenud arvustusi ega intervjuusid, sest tahtsin ise oma arvamuse kujundada. Tahtsin vaadata täpselt seda, mida mina näen ja mida ma sealt avastan. Mul ei olnud mingit ootust,“ seletab ta. Niipalju oli Liisuni jõudnud, et filmis on paljad naised. Veel mõtles ta enne filmi, et kui pealkirjas on „sõsarad“, siis peab seal olema kamp ühtehoidvaid naisi.