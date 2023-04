Vaablase ohver vajas kiirabi

Kiirabi kutsuti sel nädalal Nõmmele- Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul nõelas vaablane 48aastast meest jalga ja allergiline reaktsioon vajas ravi. Tavaliselt pääseb kergemal juhul putukahammustusest vaid sügelusega, kuid on ka neid, kellel tekivad raskemad allergianähud nagu hingamisraskused ja anafülaktiline šokk. Raske allergiline reaktsioon: hingeldushood, hingamisraskused või teadvusekaotus ilmneb üldiselt paar minutit pärast putukatorget ja sel juhul tuleb kutsuda kohe kiirabi. Tallinnas on see juhtum selle kevade esimene, kui putkahammustuse tõttu vajab inimene meedikute abi.