Muinsuskaitse ei luba hauakambrisse varjendit teha

Hauakamber kujutab endast võlvitud keldrit, mis on tänaseks rüüstatud ja osalt täidetud mullaga, teatas muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Terje Luure vastuseks taotlejale, Uulu Kirik Kultuuri- ja Puhkekülale. Muinsuskaitseamet tunnustab initsiatiivi hauakamber korrastada, kuid sellele uue funktsiooni leidmisel soovin toonitada, et tegemist on kunagise matusekohaga. Muinsuskaitseamet on seisukohal, et hauakambrit pole võimalik varjendiks kohaldada, kuna ajalooline võlvitud ruum ei vasta varjendite (ohutus)nõuetele, märkis Luure. Tema teatel eeldab hauakambri varjendiks kohaldamine kapitaalseid töid, mille tulemusel muutuks oluliselt mälestise olemus, mistõttu pole tegemist lubatava lahendusega. Stael von Holsteinide suure suguvõsa omapärase isiku, Reinhold Stael v.Holsteini, 19.sajandi lõpuaastail ehitatud hauakambrisse olevat rahvapärimuse järgi maetud vaid üks inimene, laulatusel surnud mõisaproua, kirjutatakse kultuurimälestiste registris. Teine legend pajatab maa-alusest käigust hauakambrist peahoonesse (umbes pool kilomeetrit).