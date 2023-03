GALERII | Heategevuslikul õhtusöögil koguti 40 000 eurot Eesti Toidupanga supiköögi ehitamiseks

„Lapsed söönuks“ heategevusliku õhtusöögi ellukutsuja ja restoran Lee peremees Kristjan Peäske tõdes, et neljandat korda toimunud „Lapsed söönuks“ heategevuslik õhtusöök tõestas, et Eesti ettevõtete ja inimeste abil on võimalik korda saata häid tegusid.