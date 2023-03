SÕJAKOKKUVÕTE | Mitu kuud keldris elanud lapsed päästeti

Ukraina politsei evakueeris Bahmuti lähistelt Siverskist kaks last. Kümneaastane Viktoria ja kaheksa-aastane Dmõtro polnud mitu kuud keldrist välja tulnud, sest Vene väed pommitavad pidevalt. Vabatahtlikud päästjad kirjeldasid The Guardianile, et paraku keelduvad mõned perekonnad lapsi evakueerimast, sest kardavad, et nad võetakse neilt ära. Nii istuvadki lapsed kuude kaupa keldrites. Vabatahtlike sõnul on selle põhjuseks nii sõjast tingitud psühholoogiline seisund, kus pidevas hirmus ja pommirahe all elavad inimesed ei mõtle enam adekvaatselt, aga ka vaesus – inimesed tunnevad, et neil polegi kusagile mujale minna või ei usu, et neile varjupaik leitakse. Sellistest keldrikommuunidest saavad omaette miniühiskonnad, oma reeglite ja hierarhiatega. Sealt inimesi välja tulema veenda on teinekord üsna keeruline.