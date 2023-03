ANDRES MUSTONEN: mul on raske mõista, et sõja alguses tuli katkestada kõik sõprused Vene kultuurinimestega

Mul on kujunenud olukorra pärast siiralt kahju. Saan aru, et minu käitumine, mis mulle endale on arusaadav, ei ole arusaadav ja aktsepteeritav paljudele teistele, kaasa arvatud mu oma perekonnale ja lähimatele kolleegidele-sõpradele. Mul on sellest väga kahju; ma palun vabandust neilt, kellele olen sellega meelehärmi valmistanud.