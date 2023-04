Keskkonnasäästu nimel: muutuvad A4 paberilehe mõõtmed

Euroopa paberiameti nõudel vähendatakse alates 1. aprillist 2023 A4 paberi formaati, edaspidi on see portreepaigutuse korral 210 millimeetrit lai ja 285 millimeetrit kõrge. A4 varasemad mõõtmed olid 210×297 millimeetrit.

Euroopa paberiameti ülemdirektor Jean-Pierre Tout-Lemonde andis eile Brüsselis meediabriifingul teada, et A4 paberilehe mõõtmete kahandamine teenib kliimasoojenemisega võitlemise eesmärki: „Pealikaudsel vaatamisel võib tunduda, et mis see siis ära ei ole – paberileht on 12 millimeetrit madalam. Ent kui vaatame suhtarvusid, siis lehe pindala väheneb neli protsenti. Neli protsenti – mõelge, kui ülevalt see kõlab! Elupõlise pariislasena tooksin piltlikult välja, et kogu Euroopa Liidu paberitarbimise juures väldime niiviisi igal aastal kahe Bois de Boulogne'i maharaiumist!“