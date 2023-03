EKSPERDID: Soome liitumine NATOga on Moskvale ebameeldiv, kuid ega ta midagi teha saa. Vähemalt praegu

Türgi andis viimaks Soome liitumisele NATOga rohelise tule ja see peaks toimuma juba eeloleval suvel. Kremlile see muidugi meelepärane pole, aga ega neil peale ähvardamise suurt ka midagi teha pole. „Venemaale on selge, et see rong on juba läinud,“ sõnab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu (Eesti 200). Venemaa on Ukrainas praegu liiga hõivatud, et siinsete piiride taha vägesid koondama hakata. Ka muid mõjutusvahendeid – poliitilisi ja majanduslikke – pole Kremlil sõja tõttu enam taskusse jäänud.