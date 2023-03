Eesti Energia sai uue juhatuse

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress , et Eesti Energia nõukogu otsustas, et lahkuvad juhid saavad kätte sadadesse tuhandetesse ulatuvad tulemustasud ja konkurentsihüvitise. ERR kirjutab , et rahandusminister Annely Akkermann kustus neljapäeval Eesti Energia nõukogust tagasi rahandusministeeriumi esindaja Tarmo Porgandi, sest ministri sõnul ei informeerinud Porgand teda aegsasti nõukogu plaanist Eesti Energia juhtkonda nii heldelt premeerida.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere tunnustas lahkuvat juhatust sõnades, et nende üks olulisimaid saavutusi on selge pikaajalise strateegia loomine ja selle elluviimise alustamine.

„2021. aastal sõnastatud strateegia pealkirjaga „Teekond nulli“ on ambitsioonikas, innovaatiline ja põnev. Selle esimesi edulugusid oleme juba näinud Enefit Greeni eduka aktsiaturule viimise, roheenergia investeeringute, rahvusvahelise haarde laiendamise ja digitaliseerituse näol. Mul on siiras heameel, et Eesti Energia on tööandjana kõrgelt hinnatud. See on vundament, mis annab kindluse plaanide elluviimiseks ka tulevikus.“