Donald Trumpi ohustab vahistamine. Lauri Tankler: „Süüdistuse esitamine võib tõenäoliselt Trumpi toetajaid mobiliseerida.“

Ameerika Ühendriikide niigi lõhestunud poliitikat on läbistanud uus rahutu värin. Taas on peategelaseks ei keegi muu kui Donald Trump – president, kes ei jäta ilmselt kedagi külmaks. Sel korral esitati vabariiklasele kriminaalsüüdistus ja teda ohustab vahistamine. Ent kas kogu trall on Trumpile hoopiski kasulik ning aitab tal toetajaid mobiliseerida? USA poliitika ekspert Lauri Tankler usub, et mida jõulisemalt ja valjemini suudab Trump politiseeritust rõhutada, siis seda kasulikum on see temale ja kahjulikum parteikaaslastest konkurentidele.