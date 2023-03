„VÕRDSE KOHTLEMISE“ NIMEL? Mäepealse ja Kopli majadest välja tõstetud põgenikest osa suunatakse uuesti Tallinki laevale

Tallinnas Mäepealse ja Kopli majades elanud sõjapõgenikud kolivad reedel neist majadest välja. Enamik neist on vabatahtlike abiga korterit leidnud, osa kolib taas ajutiselt Tallinki laevale. „Tunnen, et me oleme nagu kodutud kutsikad – meid lihtsalt ei ole mitte kellelgi vaja,“ ütleb Olga, kes oli samuti sunnitud laevale kolima.