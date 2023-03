JÄRV VALLUTAS PROMENAADI: Lõuna-Eestis on viimase kümnendi kõige vingem suurvesi

„Vett on rohkem kui tavaliselt, aga seda on varemgi juhtunud. Praegu on isemoodi see, et ilm on külm ja kogu vesi on jääga kaetud. Nüüd sajab veel kõvasti lund juurde. Peaasi, et järv veel kõrgemale ei tõuseks, muidu võib uputama hakata,“ arutab Malle, kelle kõnnituur kulgeb mööda Tamula järve rannapromenaadi, mis on mitmes kohas vee alla jäänud. Malle pidigi oma tavalisse jalutuskäiku tegema mõned kõrvalepõiked, sest kuiva jalaga polnud Tamula rannal võimalik enam kõndida.