IHUÜKSINDA ELULÕPUS | Tütar jäi surevat ema hooldades igasuguse abita. „Lootsin, et nüüd saab ema valuravi, tema piinad lõppevad, aga...“

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakond (EMO). Arstile pääsu ootavate patsientide vahel istub segaduses vana naine. Mantel on talle selga aidatud, aga pluusi nööbid lahti nõnda, et alussärk paistab. On kõige külmem talveaeg.

Ta ootab, et tütar talle järele tuleks.