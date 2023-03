JUHTKIRI | Lapsed, kes ei mahu iibepropaganda postritele

Kurb on see, et need on lapsed, keda õigeaegne, tihe ja asjatundlik teraapia suudaks väga palju aidata. Paljusid neist isegi selliselt, et nende erivajadus muutuks eripäraks ja nad suudaks ise ühiskonda panustada, selmet olla abisaajad. Et nii kaugele jõuda, on vaja asjalikku toetust juba erivajaduse ilmnemisest alates. Paraku on aga nende seas ka neid, kes jäävadki abi vajama ja kes ise ei suuda enda eest rääkida. Kõik need lapsed vajavad asjalikku, oma vajadusest, mitte ametniku mugavustest lähtuvat abi- ja toimeraamistikku. See peab olema loogiline, paindlik, lihtne ja kergesti ligipääsetav. Ja kui ei ole, siis tuleb see niimoodi teha.

Lille kodu juhtumi taustade avamine aga näitab, et süsteem pole hoolimata jõhkruste ilmikstulekust tegelenud muuga, kui juhtumi põrandalaudade vahele pühkimisega. Hoolekande eest vastutavad inimesed küll kordavad PR-koolituse järgi– oi see oli nii hirmus – siis aga jätkavad üsna süüdimal moel – aga need, kes kiusasid, peksid ja mõnitasid, olid selle asutuse parimate, koolitatumate inimeste seast. Sotsiaalministeeriumi vastne kantsler Maarjo Mändmaa leiab intervjuus Õhtulehele, et peksujuhtumi ajal tema poolt juhitud AS Hoolekandeteenused ülesanne oli luua keskkond: töökord, koolitussüsteem, järelevalve, leida ressursid. See ei tähendavat, et asutus ja tema isiklikult peaks isiklikult kandma vastutust. Mis on sellel pildil valesti?