KINNISVARATURU VÄRSKED MAASIKAD: leia oma unistuste kodu!

Foto : vektor.ee

Kvaliteetsete kortermajade tulevik – rohemärgised

LEED Gold sertifikaat, nagu teised rohemärgised, ei kuulu vaid ärimajade repertuaari – see on ka kortermajade tulevik. Sertifikaat kinnitab nii korteriostjale kui ka büroopinna rentnikule, et Vektori hoone projekteerimisel, ehitamisel ning hilisemal opereerimisel arvestatakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid, Vektori puhul on tegemist tervikliku ja kvaliteetse rohehoonega.