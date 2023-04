VIDEO | PÄEV KOOS MUPOGA | Valesti parkijad ärritavad linlasi: „Kas me ootame järjekordset hukkunut?! See on eluohtlik olukord: auto on kõnniteel!“

Linnakodanikel läheb tihtipeale silme ees mustaks, kui nad näevad kõnniteel parkivat autot, ja käsi haarab telefoni järele, et kutsuda mupo korda majja lööma. „Seda juhtub väga tihti, et autojuhid jooksevad. Eks on ka neid, kes jälgivad meie tulekut,“ ütleb mupo inspektor, kellega koos Õhtulehe ajakirjanik käis uurimas, kui hull olukord tänavatel ikkagi on.