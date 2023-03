VASTUKAJA | Elektriinsener Väino Rajangu: osa kasumist tuli Eesti Energiale ebaseaduslikult

Lugupeetud peaminister Kallas ja rahandusminister Akkermann. Loen tänasest Õhtulehest (31.03.2023, lk 2) peaminister Kallase väljaütlemist Eesti Energia kohta: „Suur kasum, mis ei ole sõltunud mitte suurepärasest tööst, vaid sellest, et elektrihind läks kõrgeks …“. Olen selle väljaütlemisega nõus, kuid lisan, et minule, kui mittejuristile tundub, et osa kasumist tuli Eesti Energiale ebaseaduslikult. Täpsem selgitus lisatud.