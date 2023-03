ESIEMAD POLNUD ALLASURUTUD! Muistsed eesti naised lahutasid, valisid ise mehi ja said väärikalt vallaslapsi

Sageli räägitakse meile lugu meeste domineerimisest ja naiste allasurutusest. Need lood jätavad mulje, nagu oleks patriarhaalne ühiskonnakorraldus inimsoole omane olnud aegade algusest peale. Kui aga vaatame otsa konkreetsetele faktidele, oleme sunnitud tunnistama, et need ei sobitu selle suure looga. Hea on siin tuua näiteid Eesti aladelt, sest need ei ulatu tagasi mitme tuhande aasta taha, nagu paljudes teistes maailma piirkondades. Meie aladel leidub ka viimasest aastatuhandest küllaldaselt näiteid sellest, et mehed pole alati olnud domineerival positsioonil.