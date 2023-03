FOTO | LÄKS TÄITSA RAPPA! Juht jäi rendiautoga mudasse kinni keelatud alal

Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva ütles, et ametile teadaolevalt sõideti metsaradadel Viru raba sihtkaitsevööndis. „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja § 6 lg 3 ütleb, et kaitsealal on sõidukiga väljaspool teid sõitmine keelatud. Keskkonnaametile teadaolevalt Viru raba sihtkaitsevööndis väljaspool sõiduteid sõitmiseks lubasid väljastatud ei ole.“