OTSEBLOGI | Türgi kiitis heaks Soome liitumise NATOga

„Paljude Kiievi piirkonna elanike jaoks on möödunud aasta muutunud nende elu kõige kohutavamaks. Ja Kiievi piirkonna vabastamisest on saanud sümbol, et Ukraina suudab selle sõja võita,” kirjutas president Volodõmõr Zelenskõi Telegramis.