Juhtkiri | Kes lubas autod kõnniteele?

Kuid tõuksidest eluohtlikumad on autod, eriti kui nad sõidavad või tagurdavad kõnniteedel. Regulaarselt prügiauto rataste all hukkumine ei saa olla uus normaalsus ega ka kaubiku all surmasaamine nagu see äsja Lasnamäel juhtus.

Kala hakkab mädaema peast – Tallinna linnapea autokesksus pole saladuseks, just temalt pärineb särav arusaam, et „auto pole ainult transpordivahend, vaid see on ka staatusenäitaja“. Tegu pole pelgalt sõnakõlksuga – kui Tartu on vähemalt katsetanud autovabaduse puiesteega, siis Tallinnal on selle kõrvale panna Reidi tee laiendamise eest isiklikult seisnud Mihhail Kõlvart.