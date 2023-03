SÕJAKOKKUVÕTE | Briti mõttekoda: Moskva luure on tugevam kui tema armee

FSB vahistas neljapäeval Wall Street Journali ameeriklasest ajakirjaniku Evan Gershkovichi (all pildil). Teda kahtlustatakse formaalselt spionaažis. See on esimene kord, kui Moskva on pärast külma sõda USA ajakirjaniku spioneerimises süüdistatuna vahistanud. Gershkovich jääb vahi alla kaheks kuuks. Tema advokaati ei lubatud kohtusaali. Kaitsja sõnul teatasid kohtutöötajad talle, et neil on ajakirjanikule juba advokaat määratud.