EI BRITI „TÄKKUDELE“! Amsterdamil on lällavatest turistidest kõrini

Netireklaamide sihtgrupiks on 18–35aastased briti mehed ning reklaamid peaksid nendeni jõudma, kui nad otsivad veebis linna nime kõrval termineid nagu „odav hotell“ või „täkupidu“, kirjutab BBC. Amsterdami kui liberaalse linna kuvand on mõnede kõrvade vahel muutunud ettekujutuseks, et „siin on kõik lubatud!“. Juba aastaid kurdavad elanikud, et briti kutid tuiavad jaurates mööda linnatänavaid, ropsivad kanalitesse, kipuvad kõigi ja kõige ettejuhtuvaga kaklema ning kergendavad end seal, kus juhtub.