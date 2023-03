SÕJAKOLLE BAHMUT: soola- ja veinitööstusega hiilanud linn on muutunud hiiglaslikuks hakklihamasinaks

Täiemahuline sõda Ukrainas on kestnud juba 400 päeva. Sellest enam kui poole ehk sisuliselt kaheksa kuud on väldanud pikk ja verine lahing Donetski oblasti tööstuslinna Bahmuti all. Nii Ukraina kui ka Vene väed on kandnud seal raskeid kaotusi, ent suuremaid edusamme pole ette näidata kummalgi poolel. Mis olulisus oli Bahmutil enne sõda ning kas praeguseks rusustunud linnal on üldse mingit strateegilist tähtsust?