TEGID AJALUGU! Esimesena Eestis ühise perekonnanime võtnud kooselupaar: „Inimeste hirmust on raske aru saada. Oleme täiesti tavalised inimesed!“

Esimese samast soost paarina riigilt ühise perekonnanime võtmiseks loa saanud naised ei taha traditsioone lõhkuda, vaid au sees hoida. Kui võimalik, abielluksid nad silmapilk. „Natuke harjumatu on veel!“ ütleb Heleri, kes võttis Kadri perekonnanime. „Ma pole kindel, kas see on päris lõpuni kohale jõudnud!“