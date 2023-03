Spordiennustuse tulevik on käes: Eesti uuenduslikud online platvormid

Spordiennustuse valdkond on viimase kümnendi jooksul palju arenenud ja kasvanud. Ülemaailmne digitaliseerumine on olnud üks peamisi online kihlvedude eduloo aluseid. Spordiennustus on vabanenud varem kaasas käinud mainest, et ennustamise ja panustamisega tegeleb ainult „kahtlane“ seltskond. Panuste tegemine spordisündmuse jälgimise vürtsitamiseks on paljude jaoks muutunud täiesti normaalseks.