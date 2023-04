Laenuplatvorm aitab säästa 1200 eurot aastas!

Kuusemäe sõnul on need finantsvaldkonnas väga standardsed sammud. „Meie kasutajatel pole tavaliselt probleeme kogu vajaliku teabe edastamisega. Kui tekib küsimusi, on meie klienditoe meeskond alati olemas, et aidata. Meie teenuses on oluline pakkuda klientidele kasulikku konsultatsiooni, et teha lõpuks teadlik otsus.”

Kuusemäe rõhutab, et Altero platvormil taotluse tegemine ei mõjuta kasutaja krediidiskoore. Alteros avaldust täites küsib kasutaja ainult laenupakkumisi. „Me anname täieliku vabaduse valida endale sobivaim variant ilma igasuguste kohustusteta! Laen makstakse välja vaid juhul, kui valitakse soodsaim pakkumine ja sõlmitakse laenuandjaga leping.”

Eestis 21 partnerit

Teenus on kasulik ka laenuandja vaatenurgast. Altero annab laenuandjatele õiguse hankida õigeid kliente, tehes identiteedikontrolli, esmase krediidiskoori ja muid laenuvõtja profiili tuvastamiseks vajalikke samme. Kuusemäe märgib, et Altero pakutavad laenuvõimalused sõltuvad kasvavast partnerite nimekirjast – pangad, pangavälised laenuandjad ja P2P platvormid. „Praegu on meil Eestis 21 partnerit, kes moodustavad valikuvõimaluste kogumi ja jätkavad kasvu.”

Meie Alteros usume, et meie platvorm annab inimestele võimaluse kogu Baltikumis teha oma rahaasjade osas targemaid ja teadlikumaid otsuseid. Ja laenufirmadele – pakume suure tõuke konkurentsiks.

Kuusemäe selgitab, et laenuvahendajana on Altero vahendaja laenuandva ettevõtte ja laenuvõtja vahel. „Kui laenuvõtja saab laenu võtta otse ettevõttelt, siis laenumaakler võib aidata laenuvõtjal otsustada, milline laenuandja vastab laenuvõtja finantsvajadustele ja võimalustele selliste kriteeriumide alusel nagu krediidiskoor ja jooksvad kohustused.”

Laenuandjate jaoks on Altero nagu turg, täpselt nagu Booking.com hotellide jaoks. „Võrreldes meie suuna konkurentsiga, mis Eesti turul on väga minimaalne, on meie tugevusteks kasutusmugavus, laenuandjate valik ühe platvormi all, meie poolt madalaima intressimäära garantiiga individuaalsed pakkumised ning meie suurpärane ja pühendunud klienditugi,” loetleb Kuusemägi.