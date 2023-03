VIDEO | Kaja Kallas: ulmeliste preemiate maksmine riigiettevõtete juhtidele maksumaksja arvelt on täiesti lubamatu

Peaminister Kaja Kallas märkis, et rahandusminister sõnastas kõike seda väga pehmelt.

„Me oleme olnud hästi viisakad ja võibolla pole rääkinud välja kõike seda, mida Eesti Energia juhatus pole teinud. Oleme riigina Eesti Energia omanikud. See tähendab, et omanikul on ootused ja omaniku ootused me fikseerime ka otsustena ning need peaksid olema Eesti Energial elluviidavad. Eesti Energia peaks olema osake Eesti riigist, mitte töötama Eesti riigi huvidele vastu. See lihtalt ei ole okei,“ pahandas Kallas.

Kallase sõnul on nimekiri asjadest, kus Eesti Energia juhatus läinud risti vastu omaniku ootusele, väga pikk.

„Toon lihtsalt paar näidet. Elektrilevi tühjakskantimine. Siis, kui valitsus sai sellest teada, tegime valitsuse tasandil otsuse, öeldes, et pange tagasi need inimesed ja ressursid, sest neid on vaja selleks, et elektrikatkestusi ei tuleks. Nad ei teinud seda! Siis tulid need Saaremaa tormid ja inimesed olid nädalaid elektrita. Selle eest ei vastuta keegi,“ meenutas Kallas.

„Teiseks, väga suur teema on jahutusvee küsimus Narvas. Valitsus tegi otsuse märtsis, kohe, kui sõda algas, et me peame kõik riskid minimeerima ja andsime selle otsuse Eesti Energiale. Augustis selgus, et mitte midagi ei ole tehtud,“ torkas Kallas.

Neid olukordi on Kallase sõnul nii palju, kus valitsus kui omaniku esindaja ei ole absoluutselt rahul Eesti Energia juhatusega.

„Kuidas saab neile maksta preemiat olukorras, kus nad ei ole saanud hakkama nende ülesannetega, mis on neile pandud? Ja veel selliseid preemiaid! Minu meelest see lihtsalt on see arusaamatu,“ tunnistas Kallas.