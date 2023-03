Abilinnapea kritiseerib isamaa plaani võtta koolinimedelt ära sõna „vene”

Tallinnas on Haabersti vene gümnaasium, Tallinna Linnamäe vene lütseum, Lasnamäe vene gümnaasium, Tallinna Õismäe vene gümnaasium ja Tallinna Kesklinna vene gümnaasium. „Isamaa fraktsiooni algatuse näol on ühelt poolt tegemist asendustegevusega ning teisalt katsega suurendada pinged erinevate rahvusgruppide vahel, mis on igati kahetsusväärne,” ütles Vadim Belobrovtsev Õhtulehele. Nimi on tähtis osa iga kooli identiteedist ja ajaloost ning selliseid muudatusettepanekuid võivad soovi korral teha koolid ise, kaasates vanemaid, hoolekogu, kogu kooliperet, lisas ta. On linnavolikogu korraldus, mille kohaselt võib asutuse nime muuta, kui selle funktsioonid või teenused muutuvad. Nende koolide puhul jäävad aga nende funktsioonid ja teenused samaks. „Kui rääkida sõna „vene“ kasutamisest koolide nimedes, siis igal juhul õpetatakse nendes koolides peamiselt vene emakeelega lapsi. Haridus neis koolides pärast 2024. aastat, mil algab üleminek eesti õppekeelele, jääb teatud määral venekeelseks veel aastateks,„ lausus Vadim Belobrovtsev. Seetõttu ei lähe nende praegused nimed vastuollu nende teenuste ja funktsioonidega, mida need koolid pakuvad ja seega kiirustada nimemuutusega pole hetkel ühtegi vajadust, kinnitas ta. „Viie kooli nimemuutus ei aita kuidagi eestikeelsele õppele üleminekule kaasa ega too vajalikud õpetajad või õppematerjalid koolidesse. Kahju, et lahendusi pakkuvate eelnõude asemel pakutakse volikogule ja avalikkusele eelkõige šõud ja asendustegevust, üritades samal ajal lüüa kiilu erinevate rahvusrühmade vahele. Samas on koolidel ja õpetajatel, aga ka õpilastel ja lapsevanematel päriselt mure ja teadmatus, kuidas edasi,“ kõneles abilinnapea. Tema sõnul ei tulene Isamaa eelnõu ei kindlasti murest nende koolide käekäigu pärast või et need nimed tekitavad kuidagi segadust. „Meil on olemas näiteks ka munitsipaalkoolid, mil nimeks Inglise Kolledž, Prantsuse Lütseum, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Mustamäe Saksa Gümnaasium. See aga ei tähenda, et tegu pole eesti koolidega või et õppeprotsess ei käi eesti keeles „