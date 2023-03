ÕL VIDEO | Swedbanki juht Olavi Lepp: „Hoiused enam ei kasva. Rohkem on inimesi, kellel puhvrit pole.“

„Viimased kümme aastat on olnud sissetulekute ja säästude kasv, teise samba reformist jäi ka osa raha kontodele, nii et kogu aeg on puhvrid kasvanud. Täna me oleme punktis, kus säästude kasv on lõppenud,“ ütleb Swedbanki juht Olavi Lepp.