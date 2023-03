SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi kutsus külla Putini „kalli sõbra“

Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin kuulutas, et lahing idaosas asuva Bahmuti linna pärast on Ukraina armee „praktiliselt hävitanud“, kuid ka tema väed on saanud „suurt kahju“. Ukraina presidendi lubaduse kohta kaitsta Bahmutit lõpuni välja ütles Prigožin, et tema väed võidavad „selle sõja ja kogu kaasaegse ajaloo suurima pöördega“. Ehkki pole kahtlustki, et Bahmuti – sõjaliselt üsna tühise, ent sümboolselt täiesti kinnismõttelise tähtsusega – kaitsmisel on palju kannatanud ka kaitsjad, hoiavad nad seal tulevahetust ülal just okupantide räsimise ja rappimise eesmärgil. Ukrainlane hüüdnimega Bahmuti Deemon kirjeldas kolmapäeval olukorda järgmiselt: „Ivanivske ja Bahmuti eeslinnas jätkuvad tõsised lahingud. Tulevahetused ja suurtükituli. Kuigi ma tahaksin teile öelda midagi, mis teid vaimustaks, on lahing Bahmuti pärast praegu positsiooniline hakklihamasin. Meedikud on meie kangelased. Venelaste rünnakud ei ole edukad. Taktikaline ja strateegiline olukord pole sugugi muutunud, on ainult rohkem hävingut. Keegi ei lahku Bahmutist.“